تفاهم بين «محمد بن راشد للطب» و«الأسترالية لجرّاحي الأسنان»

دبي (الاتحاد)



أصبحت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي أول جامعة في الشرق الأوسط توقع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية الأسترالية لجرّاحي الأسنان، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الطرفين وتوفير فرص التدريب المتخصص لأطباء الأسنان من خريجي الجامعة من خلال عضوية الكلية الملكية الأسترالية لجرّاحي الأسنان وبرامج الزمالة.

زيد بقاعين

ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتور زيد هاني بقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبريندان بيك، الرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأسترالية لجرّاحي الأسنان. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن خريجو الجامعة بعد الخضوع لامتحان نهائي موحد يُعقد في الجامعة في اختصاص أمراض وجراحة اللثة، والنجاح فيه، من الحصول على درجة الماجستير في أمراض وجراحة اللثة إلى جانب تأهلهم للتقدم للحصول على عضوية الكلية الملكية الأسترالية لجرّاحي الأسنان. ويعد برنامج الدراسات العليا في أمراض وجراحة اللثة في الجامعة معتمداً من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

وقال الدكتور زيد هاني بقاعين «ستضمن مذكرة التفاهم تزويد خريجي الجامعة بأكثر الممارسات تقدماً في مجال طب الأسنان على يد خبراء الكلية الملكية. كما ستوفر فرص التواصل مع المختصين من حملة شهادات العضوية والزمالة من كلية الجراحين ومن جميع أنحاء العالم، مما يساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الخاصة بالفم والأسنان في دولة الإمارات».

ومن جانبه، قال الدكتور مؤمن عطية، رئيس قسم علوم تشخيص أمراض وجراحة الفم في الجامعة: «يسرّنا التعاون مع الكلية الملكية الأسترالية لجراحي الأسنان لتوفير فرصة التقدم للحصول على عضوية الكلية الملكية لخريجي الماجستير في أمراض وجراحة اللثة كجزء من امتحان مشترك بين الجامعة والكلية الملكية. وستسمح هذه الاتفاقية لخريجي البرنامج في الجامعة بالمشاركة في التدريب المهني المستمر وأن يصبحوا أعضاء وزملاء في مؤسسة تعمل بأعلى معايير عالمية وقائمة على الأدلة في تعليم طب الأسنان والتدريب والممارسة السريرية».

إيان ماير

من جانبه أعرب الدكتور إيان ماير عن سعادته بتوقيع الاتفاقية. وقال: «يسرنا التعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والذي سيعزز العلاقات بين المؤسستين.» وأضاف: «لدى الكلية الملكية الأسترالية لجراحي الأسنان زملاء وأعضاء في جميع أنحاء العالم ويسعدنا أن نرحب بخريجي برنامج الماجستير في أمراض وجراحة اللثة في الجامعة ضمن أسرة الكلية الملكية الأسترالية لجراحي الأسنان».