توعية لمنع السرقة في وسائل النقل برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وجهت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، فرع التوعية والحملات الإعلامية، عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي عناية أفراد الجمهور من مستخدمي وسائل المواصلات العامة في التنقل، بحماية أنفسهم من خطر التعرض إلى السرقة ضمن وسائل النقل العام، صداً ومنعاً للجريمة قبل وقوعها، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

يأتي ذلك، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وأشار العقيد ركن عبد الله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، إلى أن هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يحرص مستخدمو وسائل النقل العام على اتباعها والتقيد بها أثناء تواجدهم وتنقلهم بوسائل المواصلات، أهمها تعزيز يقظة الحس والإدراك لدى الراكب بالحذر ممن حوله من الركاب، خاصةً بمن يجده كثير الالتفات حوله بشكل مثير للريبة، وتجنب حمل الراكب حقائب سهلة الفتح، أو ممتلكات ثمينة بشكل واضح على مرأى من الجميع، كما يفضل عدم حمل المقتنيات الثمينة إطلاقاً في وسائل النقل العام، للحماية من السرقة، ويجب على الراكب أن لا يحمل من النقود إلا ما يحتاج لإنفاقه خلال يومه فقط، كما يجب عليه تجنب وضع محفظة النقود أو البطاقات الائتمانية أو الهاتف النقّال في الجيب الخلفي، حتى لا يسهل السرقة على السارق، والحفاظ على ترك مسافة أمان كافية بينه وبين غيره من الركاب الآخرين، مع عدم الاستجابة لمن يحاول من الركاب تجاذب أطراف الحديث معه، محاولاً بذلك تشتيت انتباهه وتركيزه ليقوم آخر بسلب ماله وممتلكاته دون أن يشعر.