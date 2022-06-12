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وفد من شرطة الفجيرة يزور «مرور أبوظبي»
خلال الزيارة (من المصدر)
13 يونيو 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة الفجيرة على الجهود التطويرية وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية المطبقة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.
وبحث العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، مع الوفد الزائر برئاسة العقيد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بجهود تعزيز السلامة المرورية.
واستمع الوفد إلى شرح حول افضل الممارسات المتبعة ونظام عمل الدوريات والمهام والواجبات والهيكل التنظيمي للمديرية والسياسات المرتبطة بعمل دوريات الاستجابة الأمنية، ومؤشرات القياس والأهداف الاستراتيجية، والبرامج والأنظمة الداعمة والدراسات والإحصائيات والخطط المرورية. واطلع الوفد الزائر خلال الجولة على آلية استلام وتسليم الدوريات الأمنية في فرع شؤون الآليات، والبرامج والأنظمة المستخدمة، كما اطلعوا على الدورية الذكية والأنظمة والأجهزة المزودة بها، وآلية العمل والأنظمة المتبعة في قسم المدينة الآمنة، ومهام منصة العمليات في إدارة العمليات.

الفجيرة
شرطة الفجيرة
مرور أبوظبي
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