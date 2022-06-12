مدير هيئة رأس الخيمة للمواصلات لـ «الاتحاد»: إقبال لافت على النقل العام الداخلي بالحافلات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مشروع النقل العام الداخلي بالحافلات الذي أطلقته «الهيئة» بداية شهر أبريل الماضي، خلال التشغيل التجريبي لأربعة مسارات رئيسية لاقى إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع.

وذكر أن هذا المشروع يوفر حلول نقل مستدامة، ويعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تخدم رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، واستراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات 2020 - 2025، ويهدف إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام، حيث أطلقت «الهيئة» المرحلة الأولى من المشروع من خلال تشغيل أربعة مسارات رئيسية تخدم 86 كم من إمارة رأس الخيمة و54 محطة توقف.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي، في حواره مع «الاتحاد»: إن الخطوط والمسارات الأربعة تتمثل في اللون الأحمر للمسار من منطقة النخيل إلى منطقة الجزيرة الحمراء عبر 13 محطة توقف، والمسار الأزرق من منطقة النخيل إلى منطقة شعم عبر 13 محطة والمسار الأخضر من منطقة النخيل إلى مطار رأس الخيمة عبر 14 محطة توقف، والمسار البنفسجي من الجامعة الأميركية إلى مركز منار مول بعدد 4 محطات توقف.

وأضاف: حيث يتضمن عدد من المحطات نقاط توقف ذهاباً وإياباً، واعتماد جدول مواعيد للرحلات المختلفة للحافلات والمتاحة عبر مختلف قنوات التواصل مع الجمهور لكي يكونوا على اطلاع تام بذلك.

إسماعيل البلوشي

وأكد أن المرحلة الأولى التي أطلقتها «الهيئة» لاقت إقبالاً لافتاً من قبل مختلف المستخدمين، تحديداً في الشهر الأول من إطلاق الخدمة، وتسعى «الهيئة» ضمن مختلف مشاريعها التطويرية إلى توفير محطات توقف صديقة للبيئة وتتميز بالابتكار وتعزز من الاستدامة البيئية.

وأضاف: إن تلك المحطات الصديقة للبيئة ستعمل على تسهيل عملية نقل الركاب إلى وجهاتهم المختلفة عبر استخدام حافلات النقل العام وربط المناطق الحيوية في الإمارة بشبكة نقل متكاملة تخدم كافة الشرائح من المقيمين والمواطنين والسياح.

وذكر البلوشي، أن «الهيئة» تمضي إلى تطوير وتوسعة الشبكة عبر إدخال وسائل نقل أخرى تعمل على خدمة شرائح المجتمع كافة، وتنويع الخيارات المقدمة في عملية النقل لتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر، عبر شبكة متطورة ومتكاملة تلبي الاحتياجات وبأسعار تأتي في متناول الجميع، حيث تبدأ أسعار تذاكر الخدمة من 5 دراهم لغاية 10 دراهم.

وأشار إلى أن «الهيئة» تعمل على المتابعة المستمرة لمؤشرات الإقبال والأداء للعمليات التشغيلية للخطوط التي تم تدشينها في المرحلة الأولى، والعمل على تنفيذ الدراسات الشاملة، ووضع الأهداف التي تعمل على التطوير من الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر عدة قنوات متاحة من قبل «الهيئة» لتقديم خدمات متميزة وفقاً لأعلى الممارسات العالمية.

كاميرات

قال المهندس إسماعيل البلوشي، إن حافلات النقل العام الداخلي كافة مجهزة بكاميرات ذكية مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي تضمن تنقل آمن للركاب، وتعزز من آلية العثور على المفقودات، كما أن الحافلات مجهزة بنظام «شاهين» والذي يعمل على قراءة وجه السائق للتعرف على علامات الإجهاد والتعب ورصد مختلف السلوكيات، والتعرف على مدى التزامهم بقواعد وأخلاقيات المهنة، بما يعزز من وسائل الأمن والسلامة في الحافلات.

تثقيف السائقين

أكد المهندس إسماعيل البلوشي أن «الهيئة» تركز على التدريب والتوعية وتثقيف السائقين في البرامج التدريبية، ومنها مجال القيادة الآمنة والالتزام بقواعد السير والمرور، مع إخضاعهم إلى دورات وورش مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة، منها الدفاع المدني والإسعاف الوطني لتنفيذ تمارين مشتركة تعزز من كفاءة السائقين في الحالات الطارئة، كما وفرت «الهيئة» تطبيق «البوصلة» الذكي لتدريب السائقين والذي يتيح لهم حضور الورش التدريبية التي تحسن من منظومة الأمن والسلامة، وتحد من حوادث الطرقات.

وذكر البلوشي أن خدمة النقل العام الداخلي تُعد صديقة لأصحاب الهمم، من خلال تسهيل عملية تنقلهم، وتوفير مقاعد خاصة بهم تعطيهم أولوية الجلوس، بالإضافة إلى بطاقات الولاء التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة والتي ستمنح لأصحاب الهمم بشكل مجاني والتي ستنقسم إلى فئات مختلفة منها للطلاب والمستخدمين من فئات المجتمع، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، فضلاً عن تطبيق أهداف الاستدامة الخاصة بحكومة رأس الخيمة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.