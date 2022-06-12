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تعاون بين «تريندز» و«دراسات ناصر»
محمد العلي وعادل الديب خلال اللقاء (من المصدر)
13 يونيو 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد) 

 استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، آفاق التعاون البحثي المشترك، بما يحقق أهداف المركزين الاستراتيجية، وينشر المعرفة الموثقة، ويخدم صُنّاع القرار والمجتمع بشكل عام والباحثين والأكاديميين بشكل خاص.
وجرى التباحث بشأن التعاون المستقبلي، والتأكيد على دور مراكز الفكر والبحث العلمي في مواجهة خطاب الكراهية والعنف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش والأُخوّة الإنسانية، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إلى مقر مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في العاصمة المصرية القاهرة.
وقد أطلع اللواء أركان حرب عادل الديب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفد «تريندز» على طبيعة عمل المركز.
وثمّن الدكتور محمد عبدالله العلي مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودوره المعرفي والبحثي، وخدمته للباحثين وصُنّاع القرار، وتقديمه رؤى بناءة وحلولاً ومقترحات فعالة لمواجهة الأزمات والتغلب على التحديات. كما قدَّم لمحة موجزة عن جهود مركز تريندز البحثية وطبيعة عمله ودوره في مواجهة الفكر المتطرف، مشيراً إلى تخصصه وعالميته في مجال الإسلام السياسي، وتفنيد خطاب جماعاته. كما تطرق إلى أبرز الإصدارات المعرفية والعلمية والأوراق البحثية والدراسات النوعية التي يصدرها «تريندز»، وأوضح أن «تريندز» يسعى إلى المساهمة في صنع المستقبل بالمعرفة وتقديم محتوى علمي وبحثي رصين وموثق، والعمل على إيجاد باحثين شباب، باعتبارهم قادة المستقبل والأكثر قدرة على الابتكار والعطاء.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز الدراسات الاستراتيجية
مصر
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