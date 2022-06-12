20 ألف متر مربع مسطحات خضراء في بلدية دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن «البلدية تسعى بشكل دائم إلى زيادة المسطحات الخضراء في المدينة الفاضلة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الري في المدينة، وإعادة تأهيل بعض الأماكن التي كانت تحتاج إلى إعادة زراعة وتبديل بعض الأشجار التي تأثرت بفعل الرياح، وزيادة مساحات الورد الموسمي، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تمت تغطيتها من بداية يناير حتى نهاية مايو 2022 حوالي 20.000 متر مربع داخل المدينة الفاضلة».

وأوضحت ابتسام عبدالله النقبي رئيس قسم الزراعة التجميلية للطرق في البلدية أن «القسم قام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2022، بتنفيذ عددٍ من المشاريع الزراعية المتنوعة بالمدينة الفاضلة، حيث تضمنت زراعة 10 نخلات بطول 2.5 إلى 3 أمتار، و450 شجيرة من (الجهنمية) تم تشكيلها مسبقاً، و35 شجرة متنوعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شارع العقد الفريد وزراعة أحواضه، والتي يبلغ عددها 762 حوضاً، حيث تمت زراعة 3200 شتلة في هذه الأحواض، كما تمت زراعة 20.000 شتلة متنوعة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة الفاضلة».