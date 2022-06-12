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«طرق دبي»: الذكاء الاصطناعي يرتقي بالحافلات
«طرق دبي»: الذكاء الاصطناعي يرتقي بالحافلات
13 يونيو 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

 أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ساهم في الارتقاء بخدمة حافلات المواصلات، ورفع كفاءتها التشغيلية. 
ولفت معاليه إلى أن مركز متابعة أداء الحافلات عن بعد ساهم في تقليل استهلاك الوقود والأعطال بنسبة تتراوح من 5 إلى 10%، فيما يتوقع أن يسهم نظام «سيتي برين» في زيادة عدد الركاب بنسبة 17%. وكشف عن خطة لتأهيل الكفاءات الوطنية من الخريجين الجدد فنياً وعمليا لشغل المناصب المستقبلية في إدارة الصيانة والخدمات، من خلال برنامج شامل يتضمن 11 مساراً مدته 22 شهراً يجري خلالها تطوير المهارات الإشرافية والإدارية والفنية والتخصصية بطبيعة عمل إدارة صيانة الحافلات. 
جاء ذلك خلال لقاء معالي الطاير بفريق العمل في مؤسسة المواصلات العامة للاطلاع على نتائج تشغيل مركز مراقبة كفاءة الحافلات عن بعد في محطة القوز لإيواء الحافلات بالتعاون مع شركة فامكو، حيث تجري متابعة ومراقبة أداء وكفاءة عمل أكثر من 373 حافلة فولفو بشكل فوري من خلال نظام «التليماتيكس» المجهز في الحافلات الجديدة لتعزيز العمليات التشغيلية ودعم آلية الصيانة.

الذكاء الاصطناعي
الحافلات
طرق دبي
مطر الطاير
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