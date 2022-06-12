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شرطة دبي تعتمد 5 أدوات لاستقطاب الكفاءات
شرطة دبي تعتمد 5 أدوات لاستقطاب الكفاءات
13 يونيو 2022 01:41

دبي (الاتحاد)  

 أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن نجاح المؤسسات يُقاس بقوة موردها البشري، وهنا، تقع على إدارات الموارد البشرية مهام جسيمة، تتطلب التفكير بشكل مغاير ومبتكر، وتطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة رأس المال البشري، وخلق بيئات عمل إيجابية محفزة، والاستعانة بنظم الذكاء الاصطناعي لإدارة المورد البشري وتحقيق الاستفادة القصوى.
من جانبه، أكد العميد دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الموارد البشرية في شرطة دبي تضع نصب أعينها تنفيذ توجهات الدولة فيما يتعلق بتوطين الوظائف عبر مجموعة من البرامج والمشاريع، مشيراً إلى تدريبهم لقرابة 4 آلاف مجند أثناء عمليات الاستعداد لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والمتابعة معهم لتعيين أصحاب الكفاءة وفقاً لاحتياجات شرطة دبي، كما حصلوا وفقاً للتدريب على رخصة مفتش أجهزة ذاتية دولية تمكنهم من العمل بها في أي مكان في الدولة، مؤكداً نجاحهم في توطين الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية بنسبة 100%.

توظيف
قال المقدم دكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية،  إن الإدارة العامة للموارد البشرية تعتمد 5 أدوات لاستقطاب أصحاب الكفاءات الوظيفية والتخصصية، أثمرت عن توظيف 2450 عسكرياً ومدنياً من كلا الجنسين في الجانب الوظيفي، واستقطبت داخلياًّ وخارجياًّ 985 متخصصاً لتوظيف إمكانياتهم وفقاً لتخصص كل منهم، وأضافوا إلى شرطة دبي في جوانب منظومة الأمن الرقمي، وعلوم البيانات، والمواجهة الاستباقية للتحديات، ومنظومة الابتكار والريادة، والاستثمار في رأس المال البشري، والسعادة وجودة الحياة.

شرطة دبي
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