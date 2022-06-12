تكريم طالبة لأمانتها وسط زميلاتها في دبي

دبي(الاتحاد)

فاجأ مركز شرطة القصيص، طالبة في مدرسة كامبردج، بتكريم خاص وسط زميلاتها تقديراً لأمانتها وحرصها على إعادة سلسلة ذهب إلى صاحبتها بعد عثورها عليها في منطقة الطوار الأولى في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص.

وكرم العقيد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير المركز، الطالبة جنت العافيه موهي محمد، بحضور الرائد ناصر عبد العزيز الخاجة رئيس قسم الشؤون الإدارية، وليلى شاهمراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وعدد من الضباط وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

وقال العقيد المدحاني، إن التكريم يأتي ضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم» الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، بالوصول إلى المكرمين في أماكنهم وتكريمهم بين زملائهم، مشيداً بأمانة الطالبة جنت العافيه موهى محمد، وحسن تصرفها وحرصها على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة سلسلة ذهب لصاحبتها، داعياً أفراد المجتمع إلى اتخاذها قدوة ومثالاً للصدق والأمانة.

بدوره، عبر محمد جاشم الدين والد الطالبة عن سعادته بتكريم شرطة دبي لابنته وحرصها على القيام بذلك في مدرستها، مشيراً إلى أنه قام بواجبه في تسليم السلسلة إلى مركز شرطة القصيص بعد عثور ابنته عليها حتى تستعيدها مالكتها.

ومن جانبها، تقدمت الطالبة جنت العافية موهى محمد، بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة القصيص، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً ومفخرة لها بين زملائها في المدرسة.