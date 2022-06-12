هاكاثون «سبارك العالمي» للواقع المعزز يدخل أسبوعه الأخير

دبي (الاتحاد)

تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري فرصة التسجيل لهاكاثون «سبارك إي أر» العالمي، الذي تنظمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط شركة «ميتا»، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، ومقر المبرمجين ومتحف المستقبل، المنصة التي تجمع في دبي مستشرفي المستقبل من حول العالم في مجالات النقل والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتخطيط الحضري.

ويجري هاكاثون «سبارك إي آر» تحت شعار: «المستقبل الآن – استكشاف العقد القادم»، ويهدف لوضع تصوّر لمستقبل تأثير التكنولوجيا والابتكار وحلول الواقع المعزز على أنماط الحياة والتنقل والعمل والتواصل المستقبلي بما يسهم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة، كما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمتحف المستقبل الذي يضم مختبرات متقدمة لابتكارات المستقبل في كافة المجالات التنموية التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها المجتمعات. وسيبقى التسجيل في الهاكاثون متاحا حتى يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، علما أن التحدي مفتوح أمام منشئي المحتوى والمبرمجين للمشاركة بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتعلقة بالمستقبل، عبر الواقع المعزّز والمنافسة للوصول إلى أفضل الصور والأنماط المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يعود بالنفع على الإنسانية.

وتم تحديد مسارين رئيسيين لتحدي «سبارك إي آر»، الأول يركز على تأثيرات الواقع المعزز في مجال مستقبل النقل، وذلك بالتعاون مع طيران الإمارات، أما المسار الثاني فيتعلق بـ«مستقبل العمل»، وذلك بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» لخدمات التكنولوجيا.