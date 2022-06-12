«الشحوح للتراث» تعتمد برنامج المشاركات

أبوظبي (وام)

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الشحوح للتراث الوطني - أبوظبي بمقر دائرة تنمية المجتمع في العاصمة أبوظبي، اجتماعها السنوي، برئاسة عبدالله راشد بن لقيوس الشحي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور عبدالله حسن الهديه الشحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وأحمد المنصوري وأحمد عبد الهادي ممثلين عن دائرة تنمية المجتمع، الذين أثنوا على الجهود التي تبذلها الجمعية في الاعتناء بالتراث الشعبي والتزامها ومجلس إدارتها وعموميتها بنظم الجمعيات ذات النفع العام. وتم اعتماد جدول الاجتماع ومشاركات الجمعية في احتفالات الدولة باليوم الوطني والمناسبات العامة والشراكة المتواصلة بين الجمعية والجهات والمؤسسات الحكومية. وأكد عبدالله راشد لقيوس الشحي خلال الاجتماع على الدور الريادي والحضاري الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في دعم النهضة العمرانية والحضارية في الدولة وما حققته الإمارات من قفزات نوعية على طريق التطور والإبداع.

وأشار إلى أن الجمعية تسير على النهج التطوعي.. مقدراً جهود أعضائها المشاركين في الكثير من الاحتفالات بروح التطوع الوطني دعماً لجهود المحافظة على تراث الآباء والأجداد من الاندثار وإحياء للفنون التراثية. وباركت الجمعية انضمام عدد من الأعضاء إليها وأعربت عن تقديرها لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على دعمها المتواصل للجمعية وفرق الفن الشعبي.. داعية إلى تفعيل دعم مجلة «الندبة» التراثية الشعبية لتواصل مسيرتها في توثيق التراث الشعبي.