«خيرية الشارقة» تنفذ حملة إنسانية في «لامو الكينية»

نيروبي (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية حملة إنسانية في جزيرة لامو الكينية، شارك فيها الإعلامي والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي إبراهيم الذهلي الذي قال إن الحملة التي قادها علي الراشدي رئيس تنمية الموارد بجمعية الشارقة الخيرية، تضمنت إقامة أعراس جماعية لأبناء الجزيرة وتدشين عدد من البيوت للفقراء ضمن مشاريع الإيواء التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المتعففة وصفوف مدرسية، لنشر برامج التعليم بين المناطق النائية وتدشين مشروعات للأسر المنتجة وتوفير مياه الشرب النقية للسكان وبناء مساجد.

وأوضح أن أهالي جزيرة لامو أعربوا عن سعادتهم البالغة لهذا الدعم الإنساني اللامحدود من جمعية الشارقة الخيرية. وشارك في هذه الحملة أيضاً عدد من الناشطين الإماراتيين في وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم أحمد الشرياني.

يذكر أن خيرية الشارقة نفذت 989 مشروعاً في جمهورية كينيا بقيمة 17.7 مليون درهم، منذ عام 2017 حتى نهاية مارس 2022. وتتطلع الجمعية عبر جهودها الإغاثية لجعل العمل الخيري سبيلاً في تنمية المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها، وتقديم الإغاثات وفق المعايير الدولية، حيث أثمرت أعمال الجمعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة الدولة في العاصمة نيروبي، بناء 36 بيتاً للفقراء ضمن مشاريع الإيواء التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المتعففة و21 صفاً دراسياً، لنشر برامج التعليم بين المناطق النائية ضمن مبادرة «هيا نتعلم» و7 أوقاف خيرية وتدشين 210 مشروعات للأسر المنتجة ضمن مبادرة «جفير الخير».