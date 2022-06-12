الإثنين 13 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد 100 مليون درهم لـ«أميركية الشارقة»
سلطان القاسمي
12 يونيو 2022 15:57

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، صباح اليوم الأحد اجتماع مجلس أمناء الجامعة. واطلع صاحب السمو رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال الاجتماع على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، مشيداً بالدور الذي يلعبه مجلس أمناء الجامعة في وضع خطط تطوير الجامعة ومتابعة تنفيذها مع الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة، واعتمد سموه عدداً من القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كافة احتياجاتها. واعتمد المجلس الميزانية التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي المقبل، بالإضافة إلى ميزانية خاصة بالبحث العلمي تبلغ 100 مليون درهم، واعتمد سياسة جديدة للإنفاق على المنح الدراسية والبحوث، كما وافق المجلس على قرار ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتجديد عقودهم. وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم لعائلة الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي لمساهمتهم القيمة في صندوق المنح الجامعية، والتي ستؤدي إلى إنشاء «كرسي أستاذية الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي في التعليم متعدد التخصصات» في الجامعة الأميركية في الشارقة. هذا وقد خرجت الجامعة الأميركية في الشارقة في فصل ربيع 2022/ 529/ طالباً وطالبة، منهم 425 في مرحلة البكالوريوس و104 في مرحلة الدراسات العليا. وتوزع الخريجون والخريجات على مختلف كليات الجامعة، حيث كان لكلية العمارة والفن والتصميم 112 خريجاً وخريجة، ولكلية الآداب والعلوم 77 خريجاً وخريجة، ولكلية إدارة الأعمال 144 خريجاً وخريجة، ولكلية الهندسة 196 خريجاً وخريجة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
أميركية الشارقة
آخر الأخبار
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
الإمارات
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
اليوم 09:23
مغني أميركي شهير يعلن إصابته بالسرطان
دنيا
مغني أميركي شهير يعلن إصابته بالسرطان
اليوم 09:14
كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
اليوم 08:59
جانب من الدمار في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا تدمر جسراً على نهر بشرق أوكرانيا
اليوم 08:51
احذر.. علامة تظهر في أصابعك تشير إلى مرض خطير
دنيا
احذر.. علامة تظهر في أصابعك تشير إلى مرض خطير
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©