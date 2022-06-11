الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022 00:54

أبوظبي (وام)

 توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم مغبراً بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار وتكون معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً. وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15/ إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س. 
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:42 الجزر الثاني عند الساعة 06:38. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 19:10 والجزر الأول عند الساعة 13:46 الثاني عند الساعة 02:10.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
آخر الأخبار
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
الرياضي
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
اليوم 18:54
أرشيفية
عربي ودولي
الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون
اليوم 18:39
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي
اليوم 18:31
أرشيفية
عربي ودولي
الإفراج عن 11 رهينة اعتقلوا خلال هجوم في نيجيريا
اليوم 18:27
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
عربي ودولي
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©