طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم مغبراً بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار وتكون معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً. وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15/ إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:42 الجزر الثاني عند الساعة 06:38. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 19:10 والجزر الأول عند الساعة 13:46 الثاني عند الساعة 02:10.