الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الإمارات للأبنية الخضراء» يعقد مؤتمره السنوي
«الإمارات للأبنية الخضراء» يعقد مؤتمره السنوي
12 يونيو 2022 00:54

دبي (وام)

يعقد «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» النسخة الحادية عشرة من مؤتمره السنوي الأربعاء المقبل في فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر تحت شعار «الطريق إلى الحياد المناخي 2050: التنقل المعيشة الاستدامة».
 وتفتتح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية المؤتمر بكلمة رئيسية يليها كلمة للدكتور علي الجاسم رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء». ويقدم إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة كلمة ترحيبية بالحضور تتبعها كلمة من إمي ليهوكزكي رئيس قسم بالإنابة - البيئة والاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي فيما يسلط ممثل عن وزارة التغير المناخي والبيئة الضوء على دور البيئات العمرانية في تحقيق الانبعاثات الكربونية الصفرية. ويستضيف «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» نخبة من الخبراء والجهات المعنية في قطاع البناء والتشييد للخوض في سبل تحقيق الانبعاثات الصفرية ضمن قطاع الأبنية الخضراء.

مجلس الإمارات للأبنية الخضراء
آخر الأخبار
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
الرياضي
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
اليوم 18:54
أرشيفية
عربي ودولي
الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون
اليوم 18:39
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي
اليوم 18:31
أرشيفية
عربي ودولي
الإفراج عن 11 رهينة اعتقلوا خلال هجوم في نيجيريا
اليوم 18:27
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
عربي ودولي
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©