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«الشارقة للتعليم الخاص» تباشر زياراتها الميدانية للمدارس
محدثة الهاشمي
12 يونيو 2022 00:54

الشارقة (الاتحاد) 

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، انطلاق زيارات فرق التحسين والتطوير لمدارس الشارقة الخاصة ضمن مشروع زيارات مراجعة التحسن، مؤكدة أن الجولات الميدانية تسير وفقاً للخطة الموضوعة، بتعاون لافت ومتميز من جميع الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الخاصة المستهدفة. 
وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن المشروع يسير وفق الخطة المعتمدة، وإن الزيارات التي تم تنفيذها حتى الآن وفق جداول زمنية أعدت سابقاً بالتشاور مع المدارس، أدت إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فضلاً عن تعاون المدارس الخاصة وأعربت عن سعادتها بخوض هذه التجارب الثرية، التي ستقود إلى إحداث تحولات نوعية في كفاءة العمل وجودة الأداء التعليمي، من خلال تمكين قيادات المدرسة من الوقوف على مواطن القوة وتعريفهم بالجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير وتوفير أوجه الدعم اللازم لهم لتحقيق الغايات المنشودة.
بدوره، أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة تضع مسألة تطوير قطاع التعليم الخاص في الشارقة على أولويات برامجها وأهدافها، مشيراً إلى أن خطة الهيئة الإستراتيجية استهدفت إحداث نقلة نوعية في المنظومة بأكملها، تحقيقاً لرؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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