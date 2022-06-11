إغلاق 7 منشآت.. و82 مخالفة للإجراءات الاحترازية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة حملة موسعة على المنشآت البيطرية العاملة في الإمارة، والتي تم خلالها إغلاق 7 منشآت، وإصدار 164 مخالفة وملاحظة، وتأتي تلك الحملات الميدانية التي تضمنت المنشآت العلاجية والتشخيصية، منها العيادات البيطرية والصيدليات والمختبرات والمستودعات، بهدف التحقق من التزامها التام بمختلف الاشتراطات والقوانين التي تنظم من عملها وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة المطلوبة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن الإدارة وجهت حملة موسعة على المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية من العيادات البيطرية والصيدليات وغيرها العاملة في الإمارة، للتحقق من مدى التزامها بمختلف الاشتراطات.

وقالت: تمكن المفتشون، خلال الحملة، من تنفيذ جولات تفتيشية بلغت 104 جولات، وعدد المنشآت البيطرية التي تم التفتيش عليها إلى 365 منشأة متنوعة؛ بهدف إحكام الرقابة عليها ورصد الملاحظات التي قد يغفل البعض عنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأشارت إلى أن من أهم النتائج التي أسفرت عنها الحملات على المنشآت البيطرية، تحرير 26 مخالفة وعدد الإنذارات بلغ إلى 23 إنذاراً، وتسجيل 115 ملاحظة متعلقة بالممارسات الصحية المعنية بنشاط تلك المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها بسبب المخالفات الصحية إلى 7 منشآت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وكشفت عن أن المنشآت البيطرية تم تحرير مخالفات بحقها متعلقة بعدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالحد من «كوفيد 19»، والتي بلغت إلى 82 مخالفة متنوعة، وعدد الأفراد التي تم مخالفتهم بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للفيروس إلى144 فرداً.