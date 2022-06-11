«موسوعة الاختبارات الإلكترونية» لإدارة امتحانات نهاية العام

دينا جوني (دبي)

عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع انطلاق امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، موسوعة الاختبارات الإلكترونية على المدارس الحكومية، لمساعدة المعلمين والإداريين بالصوت والصورة، في إدارة الاختبارات التي يؤديها الطلبة إلكترونياً.

وتتضمن الموسوعة 7 محاور أولها، سبل الدخول على الاختبار الإلكتروني، وربط جهاز الطالب وتحميل المتصفّح الآمن، وعرض نتائج الطلبة ودرجاتهم في «سويفت». كما تتضمن دليل المعلم ودوره في «سويف أسيس» الخاص بالاختبارات الإلكترونية، وطباعة كلمات المرور للطلبة، وأخيراً خطوات إعداد الاختبار.

أما الاختبارات التعويضية، فأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنها ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، تستهدف الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الثالث، أو الذين واجهوا مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحانات الختامية.

وسيعمل مديرو المدارس على حصر تلك الفئات الطلابية من خلال رابط مخصص سيتم تعميمه لاحقاً. ووجّهت إدارات المدارس بضرورة التدقيق في بيانات الطلبة المتغيبين بعذر، والذين واجهتهم مشاكل مع تحديد المادة الدراسية.

دليل استعداد المدارس

وحدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم. وتضمنت الإجراءات التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم، أن تكون جميع امتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، إلكترونية داخل المدارس، وورقية للصفين الثالث والرابع.

كما يخضع الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف»، للامتحان المركزي نفسه، مع تطبيق كافة المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات لأصحاب الهمم.

خطة

أوضح الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية تتطلب «تعديل المنهج والامتحانات»، يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلمي المواد، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر. أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يتقدمون للامتحان المركزي مع بقية الطلبة، مع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة بالطلبة أصحاب الهمم في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم تنص على ذلك.