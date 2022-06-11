مشرف الحافلة.. التوعية قبل العمل

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أجمع عدد من أولياء الأمور في الشارقة على أهمية دور مشرف الحافلة، وضرورة توعيتهم بواجباتهم خلال الرحلة المدرسية ذهاباً وإياباً، من أجل سلامة وأمن الطلبة والطالبات، حيث أكد البعض أن بعض المشرفين في الحافلات لا يلمون باشتراطات الأمن والسلامة، كما أن البعض الآخر يواجه صعوبات في التعامل مع الطلبة والأطفال في الحافلة، مما يصعب من عملية السيطرة على أمنهم وسلامتهم.

قال عصام عبد العزيز، ولي أمر: «نرى التزاماً من قبل عددٍ من إدارات المدارس بشأن تعيين مشرفات في الحافلات، إلا أن بعضهن لا يؤدين دورهن بشكل كامل، وهذا قد يتسبب في حوادث، إذ لا بد من مساعدة الطلبة في مرحلة الرياض، والمرحلة التأسيسية في حمل الحقيبة المدرسية أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة حتى لا يتعرضون لخطر السقوط، في المقابل نرى أيضاً عدداً من أولياء الأمور غير ملتزمين بتسلم أبنائهم خاصة الأطفال عند وصول الحافلة، وهذا أيضاً أمر يستدعي توعية أولياء الأمور من قبل الإدارة المدرسية بأهمية الالتزام بتسلم أبنائهم حفاظاً عليهم، وتسهيل العمل على مشرفات الحافلات اللائي تقع على عاتقهن مسؤوليات كثيرة».

وأشار عبد الله محمود طالب في المرحلة المتوسطة: «قد يواجه مشرف الحافلة عدداً من الصعوبات في التحكم في عدد من الطلبة، خاصة في المراحل التأسيسية أو المتوسطة، حيث يتسببون في الإزعاج، ويتسمون بعدم الانضباط لقوانين الحافلة؛ لذا يتعين على أولياء أمورهم تنبيههم بضرورة التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في الحافلة المدرسية حتى لا يتعرضون لأي حادث، كما يجب توعية الجميع بواجبات وحقوق مشرفي الحافلات».

من جانب آخر، أكد رئيس رحمن مدير قسم الصحة والسلامة في مجموعة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم، أن أهمية دور مشرفي الحافلات المدرسية يكمن في ضمان السلامة بدءاً من استقبال الطلاب، ومساعدتهم في ركوب الحافلة وحتى نزولهم منها بشكل آمن، مشيراً إلى أن عملية اختيار مشرفي الحافلات تخضع لشروط دقيقة، أهمها الخبرة، والمؤهلات اللازمة للتعامل مع الطلبة، يلي ذلك عملية تدريبهم على أساسيات الأمن والسلامة والإخلاء في حال الحريق، وغير ذلك من الحالات الطارئة.

وأوضح أن مدارس الإبداع العلمي تقوم بتدريب مشرفي الحافلات وتطبيق معايير صارمة لمراقبتهم وتقييم عملهم، والتواصل الدائم مع أولياء الأمور، لضمان رضاهم عن مستوى الخدمات. إذ يخضع مشرفو الحافلات لنظام التقييم الشهري، حيث يتم تقييم خدماتهم وتكريم المتميزين منهم، وذلك لضمان أمن وسلامة وراحة أبنائنا الطلاب ودعماً لمسيرتهم في التحصيل العلمي.

بدورها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنها وضعت اشتراطات خاصة لمشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية لضمان رحلة آمنة للطلبة، ومن واجبات مشرفي الحافلات الالتزام بالاحتفاظ بكشف يحتوي على أسماء الطلبة، وأرقام التواصل مع أولياء الأمور، فضلاً عن كشوفات الحضور والانصراف إلى ومن الحافلة في حال عدم توافر النظام الإلكتروني، والتأكد من جلوس جميع الطلبة أثناء سير الحافلة، وربط أحزمة الأمان، فضلاً عن التأكد من خلو الحافلة من الطلبة عند وصولها إلى نقطة النهاية.

ومن النقاط المهمة أيضاً هو عدم السماح للطلبة من الصف الرابع فما دون، النزول من الحافلة عند نقطة الوصول دون التأكد من وجود ولي أمره أو من ينوب عنه لتسلمه واستقباله وإبلاغ منسق النقل المدرسي في عالة عدم وجود ولي الأمر. وأكدت «الهيئة» أنه من واجبات المشرف في الحافلة ضبط أي إساءة تصدر من الطلبة، والحرص على سلامتهم أثناء الرحلة والإبلاغ عن أي حادثة، فضلاً عن مرافقة الطلبة عند عبور الطريق، واتباع إرشادات الجهات المصنعة لمقاعد الحافلات في آلية نقل أطفال الحضانات دون سن الرابعة.

متطلبات المهنة

تتولى هيئة الشارقة للتعليم الخاص إصدار تصريح مشرف حافلة وفقاً للشروط التالية: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يقل العمر عن 21 عاماً ويتم تقديم شهادة طبية صادرة من الطب الوقائي أو وزارة الصحة لمن يزيد على 50 سنة، ولا يقل المؤهل العلمي عن شهادة صف التاسع أو ما يعادلها ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة وحسب ما تقرره هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما يتحتم على المشرف حضور البرنامج التعريفي الخاص بالوظيفة، وأن يتقن لغة الطلاب والطالبات في الحافلة. وتتضمن متطلبات تجديد الترخيص للمدارس الخاصة الحصول على شهادة استيفاء الحافلات المخصصة للنقل المدرسي للاشتراطات والمواصفات المعتمدة لديها من قبل هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة، وعلى إدارات المدارس الخاصة في الإمارة تعيين مشرفة (أنثى) لكل حافلة تقل طلاباً ذكوراً أو إناثاً من صف الروضة إلى الصف السادس، وتعيين مشرف (ذكر) لكل حافلة تقل طلاباً ذكوراً من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، فضلاً عن تعيين مشرفات (إناث) لكل حافلة تقل طلاباً ذكوراً وإناثاً بشكل مختلط مهما اختلفت الصفوف الدراسية.