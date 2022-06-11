مشروعات لتطوير طرق رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ممثلة بمؤسسة الأشغال، أمس، بتنفيذ أعمال صيانة الأسفلت في شارع المنتصر، بدءاً من شارع سوق المواشي القديم وحتى شارع الشيخ عبدالله بن محمد بالإمارة، وتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في شارع خزام (من دوار القرم إلى شارع قصر المغفور له بإذن الله الشيخ صقر- رحمه الله-) كلا الاتجاهين، والذي تم البدء به منذ نهاية الشهر الماضي، على أن تستمر الأعمال حوالي 60 يوماً، وأهابت الدائرة بمرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

وتواصل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أعمالها التطويرية والخدمية في الإمارة، والتي تضم مجموعة من الأعمال التحسينية والجمالية في مختلف الميادين والمرافق الخدمية والترفيهية في مناطق متفرقة في الإمارة، والتي كان آخرها عمل الإضاءات التجميلية على جسر رأس الخيمة الرئيسي لتعطي المكان لوحة جمالية جديدة إلى جانب الخطط السنوية الخاصة بتطوير وصيانة كورنيش القواسم، والذي يندرج ضمن خطط الدائرة للارتقاء بالمرافق والخدمات العامة في مناطق الإمارة، وتماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، منوهاً بأنه تم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، على أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

خطط استراتيجية

بدأت الدائرة بأعمال تعبيد الطرق في عددٍ من الأحياء السكنية في منطقة شمل، والتي ساهمت وبشكل كبير بتحسين الطرق والمداخل والمخارج في المنطقة السكنية وربطها بعدد من المنشآت الترفيهية والنقاط المميزة في الإمارة والأكثر حيوية.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إن الدائرة تقوم وبشكل دوري بتطوير وتحسين المظهر العام للإمارة، بجانب الأعمال الإنشائية المتنوعة التي لا تتوقف بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع، مؤسسة الصرف الصحي ومؤسسة الأشغال ومؤسسة إدارة المخلفات ومؤسسة الزراعة التجميلية لديها خطط وبرامج استراتيجية، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها.