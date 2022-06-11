اختلف الزوجان وتركا ابنتهما دون جواز سفر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض بأبوظبي في نزاع بين زوجين حول استخراج وثيقة جواز السفر لابنتهما من موطن الزوج، برفض طلب الزوجة الأجنبية، وإلزامها بتمكين الزوج من استخراج جواز سفر لابنته، إضافة إلى إلزام الزوج باستخراج بطاقة صحية لابنته وتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر ابنتها، عملاً بالمادة 183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

وكانت شاكية (زوجة أجنبية) أقامت دعوى قضائية ضد زوجها عربي الجنسية بسبب خلاف عائلي حول استخراج جواز سفر لابنته يحمل جنسية البلد الذي تقيم فيه العائلة والذي كانت معه الدعوى.

وأوضحت المحكمة أنه، خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الزوج يحمل الجنسية العربية وهي الجنسية الأصلية له، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن لإحدى بناته جنسية بريطانية، وأنه لا يمانع من استخراج جواز سفر يحمل الجنسية السودانية لابنته وهو ما تأيد بالحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية الذي أيد طلب الزوج بإلزام زوجته الأجنبية (الشاكية) بتمكينه من استخراج جواز سفر لابنته، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشاكية بأن زوجها حينما تزوجها كانت كل أوراقه الثبوتية تثبت حمله للجنسية الإنجليزية فقط، وأنه لا يستخدم الجواز السوداني نهائياً، وأن هدفه الكيد بها وأن ابنه من زوجة أخرى يحمل الجنسية البريطانية، وفي ذلك تمييز قبل ابنته الصغرى بمنعها عن حمل الجنسية ذاتها، وأن إجراءات استخراج جواز السفر البريطاني أيسر لها، وأن السفارة البريطانية تقوم بتقديم مزايا لرعاياها وبرامج رعاية صحية في ظل جائحة «كورونا»، وأن الزوج ملتزم بحكم ولايته بإنجاز معاملات ابنته، وأن الأمر على عريضة المحكمة لا يحوز حجية في أصل الحق فضلاً عن استصدارها أمر المحكمة بإلزام الزوج باستخراج بطاقة صحية لابنته وتسليمها صورة مصدقة من جواز سفر ابنتها.

رفض

قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، وأن ما تدعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها لا تجوز إثارته أمام المحكمة، وأن النص في المادتين 10 و11 من قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة» مفاده التزام ولي أمر الطفل باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته، وأن الشاكية لا تماري في سعي الزوج نحو استخراج جواز سفر سوداني لابنته ومن ثم يكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية وتأمر المحكمة بعدم قبوله.