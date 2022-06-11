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«360» خطوة أولى لتأهيل الموظف بشرطة دبي
خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
12 يونيو 2022 00:53

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي برنامج «360» المتكامل، كأحد البرامج والنماذج الاحترافية التي تُعنى بتأهيل الموظفين الجُدد، عبر ورش عمل علمية وموسعة ومتنوعة، وجولات وزيارات ميدانية لمختلف القطاعات والتخصصات، ولقاءات مع كبار الضباط، واطلاع على قصص النجاح المختلفة والإنجازات التي تحققت في شرطة دبي.
أوضح المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري، رئيس لجنة التعيين والإيفاد ورئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بتصميم برنامج متكامل وحديث وفق أفضل الممارسات، وإعداد نموذج احترافي لتأهيل الموظفين الجُدد في خطواتهم الأولى في العمل، وعدم اقتصار عملية التأهيل في مجال التخصص فقط، أو بالطريقة الاعتيادية في التعريف بالمؤسسة، بل تشمل جولة علمية متكاملة لكافة التخصصات والقطاعات ولقاءات مع المسؤولين وأصحاب قصص النجاح، حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب وإدراك منظومة العمل بشكل جيد، الأمر الذي يساعد في اختصار خطوات عديدة لهم في مجالهم الوظيفي.
وأضاف المري، أن برنامج 360 المتكامل يشكل أحد الأدوات الداعمة للتطوير الوظيفي والتأهيل والتدريب للمورد البشري، ويخدم العديد من الأهداف، ويعد بمثابة تأهيل نفسي للموظفين الجدد وتجهيزهم للانطلاق في منظومة العمل بكل حب وتفانٍ وإبداع وتميز.

ورش
أوضح المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب بشرطة دبي، أن الموظفين الجدد يخضعون لورش عمل تخصصية وعامة، وجولات ميدانية ولقاءات متعددة، يتعرفون فيها على تاريخ شرطة دبي من التأسيس حتى اللحظة، والمنظومة الاستراتيجية والقطاعات والهياكل، والمجالس واللجان الدائمة، والقوانين والنظم، والمشاريع التشغيلية والريادية والمبادرات الاستراتيجية، وأنظمة العمل المتعلقة بالموارد البشرية، مثل الضمانات الوظيفية والحوافز والترقيات والمسارات، ووثيقة الأخلاق والسلوكيات المهنية.

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