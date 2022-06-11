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شرطة دبي تنظم دورة «الضبط القضائي»
12 يونيو 2022 00:53

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، دورة تدريبية تخصصية لمأموري الضبط القضائي في الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الضبط القضائي الخاص بتجاوزات العمل الضريبي.
وشهد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات الدورة التي تم تنظيمها في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الأستاذة سارة الحبشي، مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي الهيئة الاتحادية للضرائب، وعدد من ضباط شرطة دبي وموظفي الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكد العميد الجلاف أن الدورة التخصصية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على نقل خبراتها، ومشاركة معارفها مع الجهات الحكومية والمحلية والتعاون معها، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد في تطبيق معارف الدورة في عملهم الميداني، بما ينعكس على التميز والريادة في أداء مهاهم الوظيفية.

شرطة دبي
الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
الهيئة الاتحادية للضرائب
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