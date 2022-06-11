الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون مثيرة ومحملة بالغبار ومعتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً. حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية 15/ إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:42 الجزر الثاني عند الساعة 06:38.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 19:10 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والثاني عند الساعة 02:10.



