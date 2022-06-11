الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
11 يونيو 2022 14:29

 ‌‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و المخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 253,991 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 916,247 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,305 حالات. فيما أعلنت الوزارة شفاء 981 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 898,305 حالات.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
فيروس كورونا
آخر الأخبار
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
الرياضي
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
اليوم 18:54
أرشيفية
عربي ودولي
الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون
اليوم 18:39
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي
اليوم 18:31
أرشيفية
عربي ودولي
الإفراج عن 11 رهينة اعتقلوا خلال هجوم في نيجيريا
اليوم 18:27
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
عربي ودولي
بعد «كارثة باخرة بدر».. السودان يدعو إلى إجراءات جديدة
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©