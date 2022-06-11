نهيان بن مبارك يُدشن المكتبة الإلكترونية لنخيل التمر

أبوظبي (الاتحاد)

دشن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، المكتبة الالكترونية الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي تضم أكثر من (230) كتابا ضمن ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والعربية، إلى جانب إطلاقه مكتبة الأشرطة المرئية الخاصة توثق أنشطة وفعاليات الجائزة على مدى خمسة عشر عاماً، حيث بلغ عدد مقاطع الفيديو (195) مقطعا باللغة الإنجليزية والعربية.وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة: من موقع المسؤولية وأهدافنا الاستراتيجية في نشر المعرفة العلمية، وانسجاماً مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي للخدمات، وانسجاماً مع النجاح الذي حققته الجائزة خلال 15 عاماً مضت ولدورها الريادي في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل الأمانة العامة للجائزة وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي قامت لأجلها، على توطين المعرفة ونشرها لأهداف غير ربحية، في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بمختلف اللغات، بهدف إرساء المعرفة العلمية من خلال إطلاق مكتبة الكترونية دولية متخصصة، هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات. ويمكن تصفح وتحميل كافة الكتب المدرجة في المكتبة الالكترونية الدولية مجاناً من خلال الموقع الالكتروني التالي (www.eidpl.com).

يُذكر أن عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية قد ساهمت بإغناء هذه المكتبة بإصداراتها العلمية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) والبنك الإسلامي للتنمية (ISDB) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) بالإضافة الى الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.