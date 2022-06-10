جامعة أبوظبي تكرم الفرق الأربعة الفائزة في مسابقة «خيوط إماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّمت جامعة أبوظبي الفائزين في مسابقة «خيوط إماراتية»، التي شهدت مشاركة ثمانية فرق تضم 26 طالباً وطالبة من برنامج التصميم الداخلي بكلية الهندسة. وانطلقت فعاليات المسابقة برعاية كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وفندق ريتز كارلتون للمسابقة التي تضمنت ثلاث فئات رئيسية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم للفائزين، حضره كل من الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وتشارالامبوس ميلوناس، نائب الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وكريستيان هون، المدير العام لفندق ريتز كارلتون أبوظبي.

وقدمت الفرق خلال الفعالية تصاميمها ومشروعاتها الإبداعية. وحصل على المركز الأول الطلبة دانة عقاب ولجين المساوى وفاطمة الزبيدي، وحصل على المركز الثاني رجاء محمود وآية الفياض وحصة الريس ونور بارشيد.

وفي المركز الثالث ليال أيوب ونور حماد وأمل الأنصاري، وفي المركز الرابع، سلام قرآن وميرا زريق فرحات وسارة سامي ونور الدرويش. وتم منح الرعاة وأعضاء لجنة التحكيم دروع تذكارية لدعمهم ومشاركتهم.