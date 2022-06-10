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«المتقاعدين» في الشارقة تعرف بخططها الاستراتيجية
خلال اللقاء التعريفي الأول (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:08

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت جمعية الإمارات للمتقاعدين اللقاء التعريفي الأول لها مع الأعضاء المتقاعدين المنتسبين إلى الجمعية، وذلك صباح أمس بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في إمارة عجمان.
حضر اللقاء عبيد حديد الخميسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسالم بوزنجال نائب رئيس الجمعية، وعائشة المؤذن أمين سر الجمعية، وعائشة الكمالي أمين الصندوق، وعدد من الأعضاء المتقاعدين المنتسبين الى الجمعية.
وقال عبيد الخميسي رئيس جمعية المتقاعدين: «نحن سعداء بعقد هذا اللقاء الأول مع المتقاعدين، وذلك لتعريفهم بأهم المستجدات التي تمت في الجمعية خلال المرحلة القريبة السابقة، كما أننا ندعو جميع المتقاعدين للانضمام إلينا، وذلك من أجل المشاركة في دعم الجمعية وأنشطتها، وسوف تقوم الجمعية بإيصال أصواتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية في الدولة».
وأضاف: «يعاني عدد من التقاعدين من صعوبات وضغوطات مادية كثيرة، لذلك كان حري بالجمعية النظر في تلك التحديات التي يواجهونها، وحصرها ورفعها إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في ظروف المتقاعد، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم».
ورفع رئيس جمعية المتقاعدين آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه للمتقاعدين، كما توجه بالشكر الجزيل إلى كافة الجهات التي دعمت الجمعية منها دائرة الخدمات الاجتماعية، جمعية الشارقة الخيرية، والهلال الأحمر الإماراتي.
وأشار سالم بوزنجال نائب رئيس الجمعية خلال اللقاء إلى أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجهات بهدف توفير الخدمات، والخصومات للأعضاء المتقاعدين حاملي بطاقة الجمعية، وناقش أهم الخطط المستقبلية للأنشطة التي ستقوم بها الجمعية.
بدورها، تطرقت عائشة الكمالي أمين الصندوق في الجمعية إلى الوضع المالي للجمعية منذ استلامها، وأوضحت في تقرير مفصل أهم التحديات والصعوبات التي تم تجاوزها بمساندة الشركاء والداعمين للجمعية الذين أشار إليهم رئيس الجمعية في حديثه.

خطة استراتيجية
شرحت عائشة المؤذن أمين سر الجمعية الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية الجديد، وأهم المبادرات والمنجزات، وقالت: نحن نسعى الى استثمار خبرات المتقاعدين لإفادة المجتمع، ونقوم بمساندة المتقاعدين المنتسبين إلى الجمعية من كافة إمارات الدولة اجتماعياً وثقافياً، واقتصادياً، ونفسياً، للوصول بهم إلى الحياة الكريمة، كما أننا نسعى لتعزيز العلاقات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الإستراتيجية الوطنية للدولة، وتفعيل دور المتقاعدين باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح المجال للنقاش مع الأعضاء الحضور للتعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم، واستقبال اقتراحاتهم التطويرية، ومن ثم تكريم الجهة المضيفة للقاء من قبل رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

الإمارات
جمعية الإمارات للمتقاعدين
جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية
عجمان
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