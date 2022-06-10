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«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تكرم الفائزين
«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تكرم الفائزين
11 يونيو 2022 01:09

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، المشرف العام لمدارس حماية للتربية والتعليم، وأمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي لجائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، نائب المشرف العام لمدارس حماية، حفل تكريم الفائزين بجائزة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، في موسمها الثالث والعشرين تحت شعار «الطفولة مسؤولية مشتركة»، الذي استضافته أكاديمية شرطة دبي بمقرها، بحضور المقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وعدد من مديري المدارس، وممثلين عن الجائزة والجهات الفائزة والرعاة والداعمين والإعلاميين.
وأكد اللواء ابن فهد، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات والقطاعات المختلفة، وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لإسعاد المجتمع، مشيداً بالجائزة، وما حققته من إنجازات في مجالات رعاية الطفولة المبدعة والاهتمام بتنشئتها وتميزها، لإعداد أجيال ترتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب اللواء ابن فهد، عن سعادته بفوز مدارس حماية للبنين بالمركز الأول على مستوى المؤسسات الراعية للطفولة، مثمنا دعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، للمدارس للوصول بها إلى أعلى درجات التميز، مشيداً بالتعاون المستمر مع جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، لتشجيع المنافسة البناءة بين الأطفال في مختلف المجالات والأنشطة لإيجاد المناخ المحفز على الإبداع منذ مراحل الطفولة الأولى، والعمل على تشجيع كافة المؤسسات للانضمام للجائزة.

طفولة واعدة
ألقت أمينة الدبوس، كلمة أكدت فيها أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود العمل الوطني الخلاق من أجل طفولة واعدة، مثمنة النتائج الإيجابية لجائزة الشيخة لطيفة لهذا الموسم، والإنجازات التي حققتها، من خلال دعم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، ومساندة حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية الجائزة، ومتابعة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيس مجلس الإدارة. 
وحازت مدارس حماية بنين على المركز الأول، كما نال مركز غياثي التابع لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم المركز الأول في مجال المؤسسات الراعية لأصحاب الهمم.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة
أمينة الدبوس
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