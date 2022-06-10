محمد بن راشد: تنمية الإنسان أهم من تنمية العمران

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تنمية الإنسان أهم من تنمية العمران، وقال سموه: «هدفنا هو الارتقاء بالوطن والمواطن وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في كل مجالات التنمية التي يأتي إنسان الإمارات في أولها». وأشار سموه إلى أن نهضة الأمم يبنيها أبناؤها وبناتها المتعلمون.

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في "إنستغرام"، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.. #ومضات_قيادية#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/NoFWWs4oYp — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) June 10, 2022

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر سموه في الفيديو: «إننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة وطننا الغالي وتقدمه، ويظل الاهتمام بالتنمية البشرية، العنوان الأبرز في اهتماماتنا وعملنا انطلاقاً من قناعتنا الراسخة، بأن نهضة الأمم يبنيها أبناؤها وبناتها المتعلمون، وأن يدركوا مسؤوليتهم، لأن هدفنا هو الارتقاء بالوطن والمواطن وتطوير الإمارات لتكون نموذجاً في كل مجالات التنمية التي يأتي إنسان الإمارات في أولها، وتنمية الإنسان عندنا أهم من تنمية العمران».