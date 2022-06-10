ندوة حول «نظام التقاعد» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

قدم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي شرحاً تناول نظام التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي والخاص بكوادر موظفي حكومة الشارقة في ندوة تعريفية نظمها لإدارة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وتناولت الندوة التعريف بالقطاع الحكومي وشموليته للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة لحكومة الشارقة أو ملحقة بها أو مستقلة وكذلك القطاع شبه الحكومي والذي يشمل الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة المملوكة بالكامل لحكومة الشارقة، بجانب القطاع الخاص.