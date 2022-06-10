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أحمد بن حميد وراشد بن حميد يعزيان في وفاة عايشه سالم النعيمي
أحمد بن حميد النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
11 يونيو 2022 01:09

عجمان (وام)

قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور لها عايشه سالم أحمد، أرملة عبدالله حمد بوشهاب، ووالدة كل من خليفة وسالم ومعمر وهشام عبدالله بوشهاب، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بقاعة أمين عبد الرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان. 
وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

  • راشد بن حميد النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
    راشد بن حميد النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان واجب العزاء في وفاة المغفور لها عايشه سالم أحمد أرملة عبد الله حمد بوشهاب، ووالدة كل من خليفة وسالم ومعمر وهشام عبد الله بوشهاب، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بقاعة أمين عبد الرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان. 
وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أحمد بن حميد النعيمي
راشد بن حميد النعيمي
عجمان
الإمارات
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