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تجربة جديدة على مستوى العمل الأمني والشرطي بالشارقة
تجربة جديدة على مستوى العمل الأمني والشرطي بالشارقة
11 يونيو 2022 01:08

الشارقة (وام)

تفقد العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة إدارة شرطة المنطقة الشرقية، عبر الاتصال المرئي كأول تجربة تطبق على مستوى العمل الأمني والشرطي، من خلال تفقد سير العمل «عن بعد» والالتقاء بالموظفين، وذلك بحضور العقيد راشد سيف الزعابي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية. 
وأكد العميد أحمد السركال حرص شرطة الشارقة في توظيف التقنيات الرقمية في تطوير منظومة العمل الأمني، بما يدعم الأهداف الاستراتجية لوزارة الداخلية في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. 
وأشار مدير عام العمليات الشرطية إلى أن هذا اللقاء المرئي يختصر الوقت والجهد في الوصول إلى إدارات ومراكز الشرطة المختلفة التي تبعد مكانياً عن المدينة، وتضمن اللقاء عرضاً لطابور التفتيش لمرتب الإدارة والإطلاع المباشر على سير الأداء الشرطي. 
وأثنى العميد السركال على الجهود المبذولة من موظفي إدارة شرطة المنطقة الشرقية في إرساء الأمن والأمان، وتعزيز جودو الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

الإمارات
أحمد السركال
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شرطة الشارقة
شرطة المنطقة الشرقية
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