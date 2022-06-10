«أشغال الشارقة» تدرب دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين

الشارقة (الاتحاد)

دربت دائرة الأشغال العامة بالشارقة دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين، وذلك تلبية لأهداف خطتها الإستراتيجية بتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية وتهيئة المتدربين لممارسة العمل الميداني.

يأتي ذلك في إطار برامجها للتدريب الداخلي والمتاحة للطلبة الجامعيين، و أكمل عدد من الطلبة تدريباتهم في مجالات متنوعة منها المجالات الهندسية والادارية وذلك بهدف إتاحة الفرص التدريبية لطلبة الجامعات لخوض غمار العمل المهني.

وأكدت أماني علي رئيس قسم التدريب والتوظيف في إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة، أن هذه البرامج تهدف لضمان تطوير الكفاءات المهنية الوطنية الشابة، وتحقيق المستهدفات التعليمية مهنياً وأكاديمياً، ولا سيما في الوقت الذي يهدف فيه هذا التدريب الذي يعتبر كمتطلب جامعي للتخرج، إلى إعداد وتأهيل الخريج للانخراط في سوق العمل، من خلال التعامل مع الموظفين والمراجعين، والتعرف إلى سير العمل الميداني.

واستقبلت الدائرة على امتداد السنوات الماضية عدة دفعات من المتدربين من الطلبة الجامعيين والمدارس المسجلين في مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعات، ويتيح التدريب المهني الفرصة أمام الفئة الشابة للتعرف على بيئة ومتطلبات العمل، كما يزودهم بالكثير من الخبرات المهنية الضرورية لمستقبلهم المهني.

وتتيح الدائرة المجال لطلبة الجامعات التدريب في مقرها الرئيسي بالدائرة والأفرع التابعة لها في إمارة الشارقة وتهدف الدائرة من خلال إتاحتها البرنامج التدريبي استثمار الفرص واستثمار أوقات فراغ الطلبة في أعمال مفيدة من خلال تدريبهم على الإنتاجية، وإكسابهم مهارات وخبرات عملية، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلا، وتمكينهم من إكمال واجبهم التدريبي الجامعي.