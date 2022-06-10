بناء عظام وجه مريض بالطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

دبي (الاتحاد)

تمكن فريق طبي في دبي من تحقيق إنجاز طبي عالمي ببناء عظام وجه مريض إماراتي شاب مصاب بالسرطان، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبعمليات جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقالت إدارة مستشفى «الإمارات جميرا» في دبي: إنها استقبلت شاباً إماراتياً يبلغ من العمر 20 عاماً، بأورام نادرة ومتعدد في الوجه تسمى «تكيسات القرنية» تسببت في تدمير عظام الوجه تماماً، وإصابته بتشوه شديد وإعاقة في الكلام والتنفس وإعاقة تناول الطعام بشكل طبيعي.

وقام الفريق طبي في المستشفى بقيادة الدكتور جهاد السخن، جراح الفم والوجه والفكين بتشخيص الحالة من خلال سلسلة من الفحوص الطبية باستخدام الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي والخزعات، تبع ذلك سلسلة من العمليات الجراحية لاستئصال الورم وإعادة بناء عظام الوجه.

وقال الدكتور جهاد السخن: تماشياً مع استراتيجية دبي للاستفادة من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مختلف نواحي الحياة، استخدمنا لأول مرة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم وطباعة حشوات الوجه من مادة التيتانيوم لإعادة بناء عظام الوجه، وترميم عظام من خلال عدة عمليات جراحية بوجه المريض الذي تعافى بشكل جيد مع تحقيق نتائج جمالية جيدة. وأضاف: نجاح هذه النوعية من العمليات بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد تفتح الباب لإدخال تقنيات «الوجه المعدني البيولوجي» في إنقاذ حالات التشوهات العظمية الناتجة عن الإصابة بالأورام.

وتابع: هذه هي الحالة الأولى على مستوى العالم التي يتم تطبيق هذه التقنيات لإنقاذ تشوه الوجه وإعادة بناء عيوب العظام، باستخدام حشوات من مادة التيتانيوم بهذا الحجم، مقارنة بالتقنيات الأخرى.