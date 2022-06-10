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«إيواء» يستضيف برامج الحماية والاستجابة لحالات الطوارئ
«إيواء» يستضيف برامج الحماية والاستجابة لحالات الطوارئ
11 يونيو 2022 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، على مدى الأيام الأربعة الماضية فعاليات مبادرة الحماية والسلامة المدنية، التي أطلقها برنامج ساند التابع لمؤسسة الإمارات، مؤخرًا، على مستوى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دورة تدريبية معتمدة دوليًا بعنوان «الاستجابة الأولى للطوارئ» نظمتها المؤسسة.
ويسعى المركز من خلال هذا التعاون إلى تحسين مستوى الاستجابة للأزمات والطوارئ لدى موظفيه، سواء في مقر العمل الرئيس أو دور الإيواء، بهدف ضمان سلامة الموظفين والحالات التي يرعاها المركز واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى رفد الدولة بالمزيد من المتطوعين المعتمدين في مجالات الإسعاف الأولي ومكافحة الحرائق.
ويأتي هذا التعاون بعد تنظيم ورش عمل توعوية وتثقيفية، بالعمل مع ممثلي هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بمشاركة الحالات المقيمة في دور الإيواء والموظفين، لضمان توفير بيئة آمنة في دور الإيواء والالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تضعها حكومة أبوظبي.

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