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مشروع لإزالة الرمال المتراكمة على الطرق في الظفرة
خلال إزالة الرمال المتراكمة على الطرق في الظفرة (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تقوم بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بإزالة الرمال المتراكمة على الطرق بسبب الرياح والتقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وذلك حرصاً على سلامة السكان ومستخدمي الطرق في كافة مدن المنطقة.
وتحرص بلدية الظفرة على وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المشاريع التي تساهم في الحد من زحف الرمال وتوفير الحماية للسكان، حيث انتهت العام الماضي من تنفيذ مشروع حزام من الأشجار لمرابع الظفرة وبينونة في مدينة زايد كمصدات للرياح لحماية المدن، وتوفير حماية لمنازل المواطنين من زحف الرمال، وتقليل التكلفة التشغيلية لإزالة الرمال وترحيلها. وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنية التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وتكريس وجودة الحياة فيها.
ويسهم المشروع في المحافظة على النباتات البرية المحلية وإكثارها، كما أنه يعتبر وسيلة جيدة لتنقية الهواء والماء، ويعتبر أفضل طريقة لاستخدام الأراضي داخل المدن. وجاء تنفيذ المشروع تماشياً مع رؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل الرامية إلى أن تكون أبوظبي إمارة ذات تطور عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، ومن خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة والمحافظة عيلها من الزحف الصحراوي وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء مع المحافظة على ترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية مع التركيز على أشجار الغاف.
وتم تنفيذ المشروع في منطقتين، حيث شملت المنطقة الأولى حزام مرابع الظفرة للحماية من زحف الرمال، ويتكون الحزام من ثلاثة صفوف أشجار وصف واحد من النباتات البرية المحلية وتضم الأشجار أنواعاً من الغاف والأراك، بالإضافة إلى النباتات البرية المحلية كالمرخ والأرطا والثمام والظفرة والغضا والرمث، وتضمنت المنطقة الثانية حزام مدينة بينونة.

الظفرة
بلدية الظفرة
الإمارات
أبوظبي
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
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