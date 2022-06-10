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معرض توظيف لطلبة «إدارة الأعمال» بالشارقة
معرض توظيف لطلبة «إدارة الأعمال» بالشارقة
11 يونيو 2022 01:09

الشارقة (الاتحاد)

نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة معرض التوظيف الأول لطلبتها بمشاركة 21 جهة من مختلف المؤسسات والهيئات المحلية الحكومية والخاصة في الدولة بحضور 250 طالباً وخريجاً، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات سوق العمل والمهارات المطلوبة للانضمام في الوظائف المستقبلية، وكذلك بهدف توفير عدد من فرص العمل الوظيفية والتدريب العملي لطلبة الكلية والخريجين وتسهيل عملية تواصلهم مع الشركات الرائدة. 
افتتحت الدكتورة ديما رشيد جمالي عميدة كلية إدارة الأعمال، المعرض بكلمتها الترحيبية والتي قدمت خلالها الشكر للحضور من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وجميع الجهات المشاركة، والمنظمين على جهودهم في نجاح هذا الحدث، مؤكدةً أهمية المعرض في تحقيق أهداف ورؤية الكلية من خلال إعداد قادة الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة وربطهم بسوق العمل، مشيره أن المعرض يقدم فرص العمل  والتدريب للطلبة للبحث عن شغفهم ومواهبهم وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تعزيز  العلاقات مع   الشركات والمؤسسات الرائدة المشاركة.
وفي كلمة المتحدث الرئيسي للمعرض، قال  محمد هلال رئيس مجموعة محمد هلال التجارية، وعضو المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، «إن هذا المعرض يمثل واحدا من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعكس مكانة إمارة الشارقة كنموذج عالمي مُلهم في الاستثمار في رأس المال البشري»، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة تحفيزية لدفع طلبة الجامعة إلى تحويل حياتهم المهنية إلى قصص نجاح وتميز وريادة، مشيداً بجهود الجامعة والكلية في تنظيم هذا الحدث والتي تثبت من خلاله مجدداً بأنها ليست فقط جهة تعليمية وأكاديمية بل هي صانعة أجيال المستقبل».

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