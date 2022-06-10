«الإحسان الخيرية» تطلق «حملة الأضاحي»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، حملة الأضاحي التي تقوم بها سنوياً لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، وتقديم الدعم والمساعدة لشرائح المجتمع المحتاجة، وخاصة الأسر المتعففة التي ترعاها الجمعية، وتم تحديد قيمة الأضحية بمبلغ وقدره 500 درهم.

وجسدت الجمعية وعلى مدار السنوات الماضية مفهوم التكافل الاجتماعي، وعززت قيم التراحم والعطاء بين أفراد المجتمع، بتبني المشروعات الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى مساعدة وتمكين الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود.

وتستهدف الحملة هذا العام توزيع لحوم الأضاحي على قرابة 6000 أسرة معوزة داخل الدولة، وبما يعكس الالتزام بإقامة شعيرة من شعائر الله عزوجل، وادخال البهجة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين، ومساعدتهم بالتخفيف عنهم اعباء الحياة.

ودعت جمعية الإحسان الخيرية، أصحاب البر وأهل الخير بالتبرع لهذا المشروع وخاصة الذين يرغبون في تقديم أضحيتهم وتبرعاتهم، لتصل إلى مستحقيها من المحتاجين في إمارة عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.