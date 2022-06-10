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أكاديمية سيف بن زايد تفتتح «قاعات تدريب افتراضية ذكية»
قاعات تفاعلية افتراضية وفق أحدث التقنيات المتطورة (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثلاث قاعات تدريبية تفاعلية افتراضية وفق أحدث التقنيات المتطورة في مبنى الأكاديمية وإدارة مسرح الجريمة وإدارة التفتيش الأمني K9، بهدف تنفيذ الدورات التفاعلية والذكية والافتراضية.
وقال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: «إن افتتاح القاعات الجديدة يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات والتي تعزز من كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية وتسهم في مكافحة الجريمة بأساليب متطورة واستخدام أفضل التقنيات مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب ومن بينها تقنية الـ VR في مجالات كالتحقيق في مسرح الجريمة وحوادث الحرائق».
وأشار إلى أن الأكاديمية عززت جهودها في تصميم نظام تحقيق الحرائق بتقنية الواقع الافتراضي بالتعاون مع إدارة الأدلة الجنائية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الـ VR ويتميز بإمكانياته في تجهيز سيناريوهات مختلفة في تصوير الأدلة وجمعها وتتبع الإجراءات الأساسية ويعد خطوة تحسينية للمدرب والمتدرب ويعزز من وصول المعلومة حول الإجراءات المطلوب تطبيقها فعلياً.
وأكدت المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، أن فريق عمل المركز يواصل مهامه لتحقيق التفوق والتميز في مجال استحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية والتثقيفية. 

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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