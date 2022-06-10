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شرطة رأس الخيمة تخرج 53 منتسباً
شرطة رأس الخيمة تخرج 53 منتسباً
11 يونيو 2022 01:08

رأس الخيمة (وام)

احتفلت شرطة رأس الخيمة بتخريج 53 منتسباً في دورتي أسس العملية الإدارية ومهارات التحري وجمع المعلومات. 
أكد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب الشرطة في رأس الخيمة، على أهمية التنوع في مواضيع ومسميات الدورات التي يتم عقدها، مما يسهم في رفد المنتسبين بعلوم معارف ومهارات جديدة تزيد من حصيلتهم المعرفية ومن قدرتهم على العطاء بشكل أكبر خلال ممارستهم مهامهم الوظيفية. 
وأشار على هامش حضوره حفل التخريج إلى أن الدورات التدريبية التي تعقدها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لضباطها وأفرادها ومنتسبيها، تتم وفق أعلى معايير التدريب من خلال توفير استقطاب محاضرين ومدربين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والدراية في مواضيع الدورات، مما يسهم في توصيل المعلومة للمشاركين بسلاسة ويسر، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة في رفع قدرة وكفاءة منتسبين شرطة رأس الخيمة.

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