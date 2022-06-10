شرطة عجمان «في خدمتكم»

عجمان (الاتحاد)

أطلق مركز شرطة النعيمية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «في خدمتكم»، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز سعادة المتعاملين، وتلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة. وقال الملازم أول راشد حمدان حميد النعيمي، مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي، نائب رئيس فريق تطوير الخدمات بالمركز، أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على دعم وتحسين جودة حياة كبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة بتقديم خدماتنا بطريقة تراعي احتياجاتهم، وتهيئة المركز لتسهيل حصولهم على جميع الخدمات.