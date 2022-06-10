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المنصوري يتفقد مركز شرطة المرقبات
خليل المنصوري خلال تفقده مركز شرطة المرقبات (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:09

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء علي غانم، مدير المركز، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.
واستمع اللواء المنصوري إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والذي حقق نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص العام الماضي، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و47 ثانية في حين كان المستهدف دقيقتين، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 6 دقائق و68 ثانية، في حين كان المستهدف 30 دقيقة، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان. واطلع اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة المرقبات في مناطق الاختصاص، مشيداً بجهود قسم التسجيل الجنائي في المركز وتحقيقه نسبة 98.86% في البلاغات المعلومة من إجمالي البلاغات العام الماضي، بالإضافة إلى جهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها حوالي 490 مليوناً خلال العام الماضي.

دبي
الإمارات
خليل إبراهيم المنصوري
شرطة دبي
مركز شرطة المرقبات
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