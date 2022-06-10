تصاميم معتمدة لمراكز الشرطة الذكية بدبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، اجتماع اللجنة الحادي والثلاثين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأعضاء اللجنة.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول نتائج تطبيق قرارات الاجتماع السابق، والتصاميم المعتمدة لمراكز الشرطية الذكية «SPS» والتحديثات عليها، إلى جانب الاطلاع على مُخرجات الأداء الاستراتيجي في إنشاء مراكز الشرطة الذكية حتى العام 2025، وتقرير حول نسبة الإنجاز لمراكز الشرطة الذكية قيد الإنشاء خلال عام «2021-2022».

مشاريع

استمع معالي الفريق المري إلى شرح حول تصاميم مُقترحة لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، إلى جانب الاطلاع على تقرير التفاعل لمواقع مراكز الشرطة الذكية على خرائط جوجل، ونتائج الخدمات المقدمة إلى الجمهور وعدد البلاغات وحجم المعاملات. وأثنى معالي القائد العام على جهود أعضاء اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في العمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية لإنشاء مراكز الشرطة الذكية 2025، واستكمال جهود افتتاح مراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة.