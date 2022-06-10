الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تصاميم معتمدة لمراكز الشرطة الذكية بدبي
عبد الله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:08

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، اجتماع اللجنة الحادي والثلاثين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأعضاء اللجنة.
واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول نتائج تطبيق قرارات الاجتماع السابق، والتصاميم المعتمدة لمراكز الشرطية الذكية «SPS» والتحديثات عليها، إلى جانب الاطلاع على مُخرجات الأداء الاستراتيجي في إنشاء مراكز الشرطة الذكية حتى العام 2025، وتقرير حول نسبة الإنجاز لمراكز الشرطة الذكية قيد الإنشاء خلال عام «2021-2022».

مشاريع
استمع معالي الفريق المري إلى شرح حول تصاميم مُقترحة لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، إلى جانب الاطلاع على تقرير التفاعل لمواقع مراكز الشرطة الذكية على خرائط جوجل، ونتائج الخدمات المقدمة إلى الجمهور وعدد البلاغات وحجم المعاملات. وأثنى معالي القائد العام على جهود أعضاء اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية في العمل على تحقيق الخطة الاستراتيجية لإنشاء مراكز الشرطة الذكية 2025، واستكمال جهود افتتاح مراكز الشرطة الذكية في مختلف مناطق الإمارة.

الشرطة الذكية
دبي
الإمارات
مركز الشرطة الذكي
شرطة دبي
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©