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لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
10 يونيو 2022 13:26

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم عن بعد برئاسة سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، عائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

كما قررت اللجنة استكمال مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي خلال اجتماعاتها القادمة بحضور ممثلي الجهات المعنية.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
ناعمة المنصوري
دور العبادة
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