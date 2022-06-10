الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شخبوط بن نهيان يستقبل مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي
شخبوط بن نهيان يستقبل مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي
10 يونيو 2022 09:01

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي يوتا أوربيلاينين مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بدول أفريقيا جنوب الصحراء.

وناقش الجانبان سياسات التنمية والأولويات والبرامج ذات الصلة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وصفقة أوروبا الخضراء، والانتعاش العالمي والمبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كيفية مساعدة المناطق والدول ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دول القرن الأفريقي. كما بحثا مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في أفريقيا وعددا من القضايا المهمة في القارة، خصوصا في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتحول الرقمي والطاقة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبها أشادت معالي أوربيلاينين بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة. وأكدت على أهمية العمل المشترك في العمل الإنساني، وفي قطاع الصناعة بالدول الأفريقية.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
شخبوط بن نهيان
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©