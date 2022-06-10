شخبوط بن نهيان يستقبل مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي يوتا أوربيلاينين مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي . وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بدول أفريقيا جنوب الصحراء. وناقش الجانبان سياسات التنمية والأولويات والبرامج ذات الصلة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وصفقة أوروبا الخضراء، والانتعاش العالمي والمبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كيفية مساعدة المناطق والدول ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دول القرن الأفريقي. كما بحثا مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في أفريقيا وعددا من القضايا المهمة في القارة، خصوصا في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتحول الرقمي والطاقة. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة. من جانبها أشادت معالي أوربيلاينين بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة. وأكدت على أهمية العمل المشترك في العمل الإنساني، وفي قطاع الصناعة بالدول الأفريقية.

المصدر: وام