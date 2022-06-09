قبول دفعة جديدة من الضباط لبكالوريوس العلوم الشرطية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، صباح أمس اجتماع المجلس، الذي عقد بمقر الأكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة. وأشاد سموه في بداية الاجتماع، بجهود الأكاديمية التي ساهمت في تجديد الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، واهتمامها بالبحث العلمي والمخرجات التدريبية.

وأثنى سموه على إنجازات إدارة الأكاديمية وهيئاتها التعليمية والتدريبية، وسعيهم الدائم والحثيث لتطوير البرامج في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية والإدارية، وبالمستويات العليا التي حققتها الأكاديمية باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الأمنية على مستوى الدولة والمنطقة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بشؤون الأكاديمية في كافة الجوانب الإدارية والأكاديمية والتدريبية، كما اطلع على أبرز الإنجازات والمشروعات التي تعمل عليها الأكاديمية. واعتمد المجلس خلال الاجتماع قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط في برنامج البكالوريوس في العلوم الشرطية، واطلع على الشروط الجديدة التي استحدثتها الأكاديمية لتسجيل وقبول الطلبة الجدد، بما يتماشى مع تطلعات الأكاديمية، وسياستها الهادفة إلى تعزيز مكانتها، وتمكنها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم الأمني والشرطي في المنطقة. كما اطلع المجلس على عدد من إنجازات الأكاديمية في المجالات المختلفة، ومن بينها نتائج ومؤشرات أداء إدارة تطوير الكفاءات، وسعيها نحو استحداث برامج تدريبية مبتكرة بالشراكة مع أرقى المراكز والمؤسسات التدريبية العالمية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على جودة المخرجات، وتطوير مهارات العاملين في الأجهزة الشرطية والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض مخرجات مشروع التطوير الرقمي للكفاءات في مرحلته الأولى التي انطلقت في العام 2021م، والتي حققت نجاحاً واسعاً، وإشادة كبيرة من منتسبي المشروع وحققت إلى درجة كبيرة وبحسب المؤشرات واستبيانات قياس الرأي أهداف وتطلعات الأكاديمية، في إحداث نقلة نوعية على صعيد تنفيذ برامج مبتكرة تتماشى مع التطورات المتلاحقة في بيئة العمل. حضر الاجتماع كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.