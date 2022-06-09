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محمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة للموارد الطبيعية»
محمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة للموارد الطبيعية»
10 يونيو 2022 01:53

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بحضور المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة - خلال اللقاء - على الرؤية المستقبلية للمؤسسة، واستراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة في إطار تطوير العمل المؤسسي الحكومي، إضافة إلى اطلاع سموه على تقرير الاستدامة الأول الذي أصدرته المؤسسة في إطار تعزيز مبادئ الاستدامة في بيئة أعمالها. 
واستعرض المهندس علي قاسم الدراسات والأبحاث الجيولوجية التي تقوم بها المؤسسة في مجال الموارد الطبيعية، والخدمات المختلفة التي تقدمها، والإنجازات التي حققتها ضمن مشاركاتها ومشاريعها المختلفة في مجال الابتكار وتطوير الأنظمة الداخلية، والتي تخدم أهداف المؤسسة وتتواءم مع استراتيجية العمل الحكومي في الدولة. 
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود المؤسسة في دعم التنمية المستدامة، مؤكدًا على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة مواكبة المتطلبات المستقبلية في قطاع الموارد الطبيعية بما يدعم أهداف التنمية الشاملة بالدولة.
وشدّد سموه على ضرورة مواصلة الجهود في الدراسات المتعلقة بالبحث البيئي والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق تكامل الخطط ويسهم في الحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية في مختلف أنواع البيئات. حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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