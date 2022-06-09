ناعمة الشرهان رئيساً للجنة «الوطني» لمناقشة «الوكالات التجارية»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيساً بالتزكية، وناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة بالتزكية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد حمد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، وخلفان راشد الشامسي، وسُميّة عبدالله السويدي، ومحمد عيسى الكشْف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع جدولة اجتماعات اللجنة ودعوة ممثلي وزارة الاقتصاد، وجمعية حماية المستهلك، لحضور اجتماعات اللجنة.

واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشته في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها الثلاثاء الماضي 7 يونيو 2022م. ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.