الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
ناعمة الشرهان رئيساً للجنة «الوطني» لمناقشة «الوكالات التجارية»
ناعمة الشرهان رئيساً للجنة «الوطني» لمناقشة «الوكالات التجارية»
10 يونيو 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيساً بالتزكية، وناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة بالتزكية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد حمد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، وخلفان راشد الشامسي، وسُميّة عبدالله السويدي، ومحمد عيسى الكشْف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع جدولة اجتماعات اللجنة ودعوة ممثلي وزارة الاقتصاد، وجمعية حماية المستهلك، لحضور اجتماعات اللجنة.
واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشته في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها الثلاثاء الماضي 7 يونيو 2022م. ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.

ناعمة الشرهان
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الوكالات التجارية
قانون الوكالات التجارية
آخر الأخبار
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
الرياضي
إنجلترا وإيطاليا.. «قمة صامتة» بـ «ذكريات ثأرية»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©