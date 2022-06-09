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«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع «البوندستاغ» الألماني
النعيمي يستقبل لمياء قادور بحضور سارة فلكناز وحواء المنصوري (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، لمياء قادور عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بحضور سارة محمد فلكناز رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري عضو المجموعة. وأكد اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهمية تطوير التعاون البرلماني في تبادل الخبرات والتشريعات والخطط والاستراتيجيات في جميع القطاعات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تم الإشادة بمستوى بالتعاون البرلماني القائم بين البرلمانين في المشاركات البرلمانية المختلفة. واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز خطاب التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين الثقافات والأديان، وتأكيدها على أهمية إرساء السلام في العالم وإعلاء القيم الإنسانية.

البوندستاغ
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